Bossi e le due fake news su di lui: Umberto è vivo e lotta con la Lega

Tre righe d’agenzia per smontare due fake news. Si potrebbe sintetizzare così la vicenda che ha visto protagonista Umberto Bossi, prima dato per morto da Dagospia e subito dopo “resuscitato” dal figlio Renzo.

Per la prima fake news ce la si cava con poco. Sono le 11:43 quando il sito di gossip spara a tutta pagina la bomba: “Addio Senatùr”. La notizia viene subito presa con le pinze, soprattutto in Lega, dove non si hanno conferme. Infatti alle 11:58 è il figlio Renzo a fare chiarezza: «Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa. È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita...». Caso chiuso con tanto di comunicato di sollievo di Matteo Salvini, che per sincerarsi delle condizioni del fondatore della Lega era uscito dal vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi per telefonare al Senatùr: «Abbiamo scherzato sull’ennesima sciocchezza giornalistica e gli ho detto che andrò a trovarlo presto per aggiornarlo sull’Autonomia e su tutti i risultati che stiamo ottenendo al governo». Caso chiuso.