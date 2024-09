Ius scholae, Antonio Tajani ai capigruppo di Camera e Senato: "Una Pdl entro fine settembre"

02 settembre 2024 a

Nonostante il muro alzato dagli alleati di governo - Fratelli d'Italia e Lega su tutti -, Antonio Tajani non demorde e tira dritto. Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia ha trasmesso l'input ai capigruppo di Camera e Senato di iniziare a lavorare a una proposta organica sullo ius scholae. L'obiettivo dei forzisti è completarla entro la fine del mese. Almeno è quanto annunciato dall'Ansa, che ha interpellato alcune fonti autorevoli di Forza Italia.

La proposta sarà poi presentata agli alleati per un confronto interno alla coalizione di governo. Sono stati sentiti anche alcuni esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, secondo cui lo ius scholae è stato "un tema estivo". Le stesse fonti, però, rispondono: "Non lo è, è un tema che vogliamo affrontare". Poi sugli emendamenti o mozioni presentati da altri partici - come Azione e il Pd - replicano: "Non ci interessano altre iniziative".

Nei giorni scorsi proprio Carlo Calenda era tornato a parlare di ius scholae. "Chiediamo alla sinistra e a Forza Italia di sottoscrivere la proposta per lo Ius Scholae presentata da Azione - ha scritto su X l'ex ministro del Pd -. Una proposta che questi partiti hanno già dichiarato di considerare giusta e urgente. L’intento non è dividere la destra, ma unire un fronte politico ampio su una norma di buonsenso, dimostrando che la politica - ha poi aggiunto - non è solo rumore e slogan. Semplice e lineare".