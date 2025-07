Marco Furfaro insulta Meloni, FdI lo spiana: "Il dramma di non contare nulla"

Il nemico comune di Pd e M5s è Giorgia Meloni e, più in generale, il centrodestra di governo. Come ribadito dall'account social di Fratelli d'Italia che su X non ha avuto la minima esitazione a smascherare la sinistra italiana: "C’è chi agisce solo per interesse elettorale e chi segue, invece, solo ed esclusivamente quello nazionale".

Stesso discorso anche per il dem Marco Furfaro, che aveva definito il presidente del Consiglio "sovranista e zerbino". "Comprendiamo il nervosismo di chi, in Italia, fa parte di un partito che è finito a fare lo zerbino di Giuseppe Conte per mere convenienze elettorali - ha commentato FdI su X -. Giorgia Meloni continua a lavorare senza sosta per difendere gli interessi dell’Italia, cosa che la sinistra non è mai riuscita a fare in tutti questi anni". E poi l'affondo finale: "Il dramma di non contare nulla".