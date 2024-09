Giorgia Meloni spiana i gufi da Del Debbio: "Occupazione? Il dato più alto dai tempi di Garibaldi"

02 settembre 2024 a

Durante le ferie di agosto "qualcuno sperava fossi sparita ma non sono mai sparita. Sono stata sempre totalmente reperibile ed è fastidioso che per fare polemica in ogni modo si faccia procurato allarme sulla presunta sparizione del presidente del Consiglio". Comincia così l'intervista di Giorgia Meloni a "4 di sera", il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Il premier commenta anche i dati Istat che di fatto certificano la crescita dell'Italia con la quinta marcia rispetto ai competitor europei: "Cresciamo più di Francia e Germania".

Poi spazio anche all'analisi dei dati sull'occupazione: "Siamo abituati a un’Italia che era sempre fanalino di coda nelle classifiche europee e macroeconomiche, ora l’Italia cresce più della Francia e della Germania. Ora abbiamo il tasso di occupati più alto da quando Garibaldi ha unificato l’Italia. Il merito grosso di questo è delle imprese, e il Governo tenta di aiutarli restituendo autorevolezza al Paese e con politiche economiche serie. Avevamo poche risorse le abbiamo concentrate su poche cose importanti".

Poi un'altra stoccata al centrosinistra: "All’opposizione non andava bene che dopo giorni in cui avevo avuto i fotografi appollaiati sugli alberi avevo cercato un posto nel quale poter avere un pò di privacy. Non mi risulta di essere un concorrente del Grande Fratello e neanche di avere il braccialetto elettronico: ho fatto semplicemente qualche giorno con mia figlia senza comunicare agli italiani cosa mangiavo ogni giorno, cosa che tra l’altro credo che non interessi minimamente". Infine parla anche di Elly Schlein e della propaganda della leader del Pd: "Schlein? Gli slogan sono belli ma si smontano con i dati. I numeri smentiscono tutto quello che dice. Tutto va meglio di quando al Governo c’era la sinistra. La stessa che negli anni ha detto di essere vicina ai lavoratori, mi dispiace che non riesca a gioire su tutto di questo".