Giorgia Meloni sul caso Boccia: "Ho sentito il ministro, nemmeno un euro speso per lei"

Giorgia Meloni, ospite a "4 di sera", il talk show di Rete 4 condotto da Paolo De Debbio, è intervenuta sul caso Boccia. Da qualche giorno il ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, è finito sotto il fuoco degli attacchi da parte della stampa vicina ai progressisti per una presunta consulenza a Maria Rosaria Boccia. Dopo il fiume di polemiche che la sinistra ha montato su un caso a dir poco inesistente, il premier ha deciso di dire la sua: "Io ho parlato con il ministro Sangiuliano soprattutto per le questioni che interessano il profilo del governo. Il ministro mi dice che effettivamente aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico di collaborazione non retribuito. Poi ha fatto scelta diversa e ha deciso di non dare quell’incarico, per chiarire alcune questioni. Mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso ad alcun documento riservato, particolarmente sul G7 e soprattutto mi garantisce che non un euro dei soldi pubblici degli italiani è stato speso per questa persona. Queste cose mi interessano per i profili di governo. Il gossip lo lascio ad altri e non credo debba commentarlo io". Caso chiuso.