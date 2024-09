Maria Rosaria Boccia, il video "proibito" postato sui social: ecco cosa mostra

04 settembre 2024 a

Nonostante le prese di distanza di Gennaro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia continua a esporsi sui social sul caso che la vede coinvolta insieme al ministro della Cultura. Nella notte di ieri, martedì 3 settembre, la dottoressa ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove veniva mostrata una mail arrivata dal gabinetto della Cultura lo scorso 10 luglio. "Gentilissa dottoressa - si legge nel documento -, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del ministro 'per grandi eventi'". Oltre alla mail, la Boccia ha anche pubblicato l'audio di una telefonata con lo stesso funzionario citato nel messaggio.

La Boccia ha poi reso pubblico sui suoi profili social anche un video che mostra alcuni ambienti interni a Palazzo Montecitorio, la sede della Camera dei deputati. Un filmato, di cui hanno dato conto alcuni giornali come la prova provata della ragione della Boccia. Filmato che però non appare per nulla compromettente. Le immagini mostrano solo il corridoio di una delle sedi del ministero. Ma non aggiungono nulla di più. Niente riunioni private, niente ministro Sangiuliano, niente di così "pesante".

Stando a quanto sostiene la stesso Boccia, ci sarebbero anche altri video registrati dalla stessa dottoressa grazie all'utilizzo di una telecamera nascosta negli occhiali da sole. "Nulla di illegale", ha commentato l'interessata. Si tratta dei cosiddetti Ray-Ban Stories, gli occhiali smart creati da Luxottica in collaborazione con Meta e lanciati nel 2021. "Gli occhiali smart di Facebook che catturano foto, video e funzionano da auricolari - ha spiegato Boccia -. Quando ciò viene fatto si accende un piccolo led bianco disposto vicino alla lente destra".