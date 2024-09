Elly Schlein presenta il suo libro sui social? Pioggia di critiche: chi la boccia

05 settembre 2024 a

Elly Schlein presenta la sua fatica letteraria. A breve, come lei stessa ha comunicato sui social, uscirà il suo libro dal titolo "L'imprevista. Un'altra visione del futuro". Un libro a quattro mani scritto con la giornalista de l'Espresso, Susanna Turco. Nella breve clip di presentazione postata sui social, la Schlein ha affermato che nel libro racconta anche questa estate militante che ha attraversato il Paese negli ultimi mesi.

A dire il vero l'estate militante che aveva annunciato la segretaria del Pd è cominciata il 29 agosto, al punto che è stata costretta a mettere sul piatto subito un "autunno militante" per tenere a bada le critiche. Ma sui social c'è chi si è scatenato proprio sotto al post e al video pubblicato dalla segretaria del Pd. Come racconta ilSecolo, i commenti sul profilo della Schlein sono di questo tenore: "In questo libro ci saranno cose di sinistra?”, si chiede un utente.

“Perché ormai il Pd di sinistra non ha più niente…”, aggiunge un altro. Un altro ancora la invita semplicemente a “ritirarsi”. “Chi sei Marx? Cos’hai scritto il Capitale?”. Insomma tra ironia e veleni, a quanto pare già sui social il libro è stato "bocciato". Vedremo cosa accadrà quando arriverà nelle librerie...