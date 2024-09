Daniele Capezzone su Maria Rosaria Boccia: "Altri schizzi di m*** che completano il quadro"

06 settembre 2024 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Inutile dirlo, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, il caso che ormai è diventato un must per la cronaca è quello Boccia-Sangiuliano: "Non si parla d'altro. Oggi l'intervista dell'influencer su La Stampa non aggiunge parecchio ma di fatto siamo davanti ad altri schizzi di m*** che completano questo quadro". Insomma, come afferma Capezzone, del caso della mancata consulente del ministro Sangiuliano se ne parlerà ancora. E lei "comincerà a breve il tour televisivo", sottolinea sempre Capezzone. C'è anche la ricerca di fama e visibilità, basta vedere come si sono impennati i suoi follower sui social. Infine Capezzone segnala anche il "dialogo" tra il Papa e l'imam che "ci dice che in Indonesia è tutto tranquillo, non ci sono problemi di estremismo. Ah, se lo dice lui...". Ecco qui di seguito la clip completa.