Maria Rosaria Boccia, l'ex marito: "Non trova il tempo di firmare e chiudere l'incubo"

07 settembre 2024 a

a

a

Si infittisce sempre di più l'affaire Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia. A entrare nella vicenda è stato anche l'ex marito di "lady Pompei", che interpellato telefonicamente dal programma 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 ha confidato di non voler più avere nulla a che fare con la signora Boccia con cui dieci anni fa è stato sposato per un solo anno. Anche se a dire la verità il signor Marco M. risulterebbe essere ancora il marito ufficiale della Boccia.

“Capisco che Rosaria sia impegnata a organizzare Grandi Eventi e il G7 e non trovi il tempo di venire in tribunale a mettere una firma che chiuda l’incubo che si trascina da 14 anni”. L’uomo ha rimandato poi al suo legale, l’avvocato Rosalba Cirillo: “Ci avremmo messo un secondo a correggere l’errore che era del codice fiscale di Boccia, ma lei non si è mai presentata al Tribunale di Nocera per ritirare le carte e procedere alla correzione, così come è avvenuto per il divorzio”.

"Sangiuliano ha sbagliato, ma temo che non accadrà". Meloni, un siluro sulla sinistra

E ripete: “Le ragioni del divorzio sono serie, posso dire che la signora ha fatto un’altra vittima". Ma non solo. L'uomo sembra avere ancora qualche timore dato che quando gli viene chiesto se sono stati sposati per dieci anni risponde: "Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato". E conclude: "Io non vorrei proprio essere rilevante, mi creda, perché un anno mi è bastato e avanzato. A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona".