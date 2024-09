Gennaro Sangiuliano con la moglie nel santuario francescano: "Erano sereni"

09 settembre 2024 a

Nella sua lettera di dimissioni, l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano lo ha messo nero su bianco: "Io ho bisogno di tranquillità personale, di stare accanto a mia moglie che amo". Un passaggio al quale Repubblica ha aggiunto un ulteriore carico, sotto forma di sfogo rubato: "Fra restare al governo e mia moglie, la mia famiglia e la serenità, ho scelto la seconda".

D'altronde, già mercoledì scorso nell'intervista concessa al Tg1, due giorni prima dell'addio "irrevocabile", l'ex direttore del Tg2 si era difeso dalle accuse e dalle velenose allusioni di Maria Rosaria Boccia e in lacrime aveva chiesto perdono alla premier Giorgia Meloni, ma soprattutto alla compagna, la giornalista Federica Corsini.

In cosa si sia tradotta questa richiesta di "perdono" lo scrive il Corriere della Sera, in un retroscena in cui si parla di "una visita privata durata circa due ore", in cui Sangiuliano e la moglie si sono "raccolti in preghiera davanti alla Grotta della Natività", lui e lei da soli, "nel cuore del santuario francescano di Greccio", in provincia di Rieti, "dove secondo la tradizione il Santo d’Assisi celebrò la prima rievocazione, con personaggi viventi, della nascita del Cristo nella notte di Natale del 1223".

Un ritiro spirituale per rimettere insieme i cocci di un rapporto uscito inevitabilmente malconcio dalle decine e decine di post, indiscrezioni e ricostruzioni che si sono succedute sui social e sui giornali dal 26 agosto a oggi. Uno stillicidio politico passato però attraverso una campagna mediatica basata sul gossip talmente martellante da costringere lo stesso Sangiuliano a uscire allo scoperto e ammettere la sua "relazione affettiva" con la Boccia, terminata ad agosto praticamente in concomitanza con lo stop alla nomina della stessa influencer e imprenditrice di Pompei a consigliera del ministro per l'organizzazione dei grandi eventi (G7 della Cultura di Napoli in testa).

"Non so dire la data precisa - conferma al Corsera la visita della coppia nella Cappella del Presepe Fra Giovanni Loche, il guardiano del santuario, dell’Ordine dei Frati Minori -, ma direi che è stato una o due settimane fa, al massimo. Il ministro era con la moglie, abbiamo parlato insieme, ma il contenuto del colloquio se permettete lo tengo per me". Le tempistiche più o meno combaciano con quanto sganciato dall'account Politica&Amore sui social il 26 agosto scorso, secondo cui Sangiuliano aveva "raccontato tutto alla moglie ed è andato da lei per riconquistarla. Ma lei lo ha rifiutato. Lui è andato in ritiro spirituale a Greccio. E la moglie lo ha raggiunto per recuperare il matrimonio".

"Comunque - precisa sempre al Corriere della Sera Marco Antonini, "buon amico dell’ex ministro e fondatore dell’associazione del Terzo settore Oasi di Greccio" - non è vero che si son fermati in ritiro spirituale, come hanno spifferato sui social. Dopo la lunga preghiera, sono passati a salutarmi e sono andati via. Lui tra l’altro è uno studioso di San Francesco, so che sta preparando un saggio sul poverello d’Assisi, probabilmente fra Loche gli ha dato anche un po’ di documentazione". Per la cronaca, il 28 agosto il ministro e la moglie hanno sfilato sul Red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Sorridenti e, almeno in apparenza, sereni.