Maria Rosaria Boccia su Rete 4, non solo l'intervista: indiscrezioni da Mediaset

Maria Rosaria Boccia questa sera sarà ospite a CartaBianca. Lady Pompei torna in tv dopo l'intervista a In Onda di qualche giorno fa e nuovamente i riflettori sono puntati su di lei. In mezzo ci sono state le dimissioni del ministro Sangiuliano e di fatto il caso ha del tutto perso quell'appeal che la sinistra aveva cercato di cavalcare mentre l'influencer postava senza sosta sul suo profilo Instagram screenshot e mail contro l'ex titolare del Mic. Ma questa sera ecco il ritorno sul piccolo schermo. Una mossa per blindare i followers in ascesa che potrebbero sparire appena il caso si chiuderà definitivamente?

Ma attenzione: in questa sua presenza in tv di questa sera c'è una netta differenza con quella della scorsa settimana. Secondo quanto riporta il Tempo, lady Pompei ha chiesto e ottenuto di restare in studio per tutta la durata del dibattito, insomma, la Boccia non vuole perdersi nemmeno un minuto di celebrità e di riflettori. Del resto è stata lei stessa a rivendicare la sua presenza in studio questa sera: "Difendo la mia dignità e onorabilità di donna e cittadina, e quindi difendo la mia virtù. Nella difesa della virtù del popolo risiede il principio di conservazione dello Stato repubblicano. È mio diritto tutelare la verità della mia dignità e onorabilità, macchiate dalle offese del Ministro della Cultura. Nonostante ciò, non ho ancora ricevuto scuse ufficiali; anzi, sono stata più volte minacciata di denuncia".

E ancora: "Per questo, per amore della Democrazia e della Repubblica, devo difendere con fermezza la mia onorabilità di donna e di cittadina repubblicana. È necessario, quindi, che io dimostri la verità della mia virtù offesa. Intendo provare che la mia virtù è stata brutalmente offesa in mondovisione e che il ruolo di Consigliera del Ministro, che ho svolto, mi è stato tolto ingiustamente, stracciando il decreto ministeriale di nomina per capriccio di donna. Se il capriccio comanda l’azione di governo, allora siamo già al passaggio verso una nuova forma di governo, la dittatura. Il principio di conservazione della dittatura risiede appunto nel capriccio del dittatore. Sono determinata - conclude l’imprenditrice campana - a dimostrare la verità della mia virtù, soprattutto per amore della Repubblica Italiana e della Democrazia". Staremo a vedere che cosa accadrà.