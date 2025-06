È sempre Cartabianca, Borghi irride Rula Jebreal: "Basta lo stop ai comodini?"

"Quando sono andato in Israele - ha raccontato il senatore della Lega - il loro ministro mi ha chiesto il motivo dello stop alla vendita di armi. E io ho risposto dicendo che la nostra Costituzione ci impedisce di vendere armi a Paesi belligeranti. E lui ha controbattuto: ma allora perché le date all' Ucraina? ".

"A Israele non vendiamo più armi - ha continuato Borghi - esportiamo mobili e gioielli". Poi, rivolgendosi di nuovo alla Jebreal, ha aggiunto: "Cosa crede? Che smetteranno di fare la guerra se non gli mandiamo più i comodini? Secondo me bisogna stare molto attenti. Penso che Israele, per come posso conoscere un po' quel popolo, se noi adesso ci mettessimo a imporre le sanzioni esacerberemmo la situazione".