Meloni sente Draghi, "lo ha invitato a Palazzo Chigi per un confronto": cosa c'è sul tavolo

10 settembre 2024 a

a

a

Giorgia Meloni ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con Mario Draghi, a cui ha rivolto "l'invito ad incontrarsi nei prossimi giorni a Palazzo Chigi per un confronto sul rapporto sul futuro della competitività europea". Lo ha reso noto Palazzo Chigi in una nota.

Nell'introduzione del suo rapporto, l'ex banchiere ha scritto: "I valori fondamentali dell'Europa sono prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un ambiente sostenibile. L'Ue esiste per garantire che gli europei possano sempre beneficiare di questi diritti fondamentali. Se l'Europa non sarà più in grado di garantirli avrà perso la sua ragione d'essere. L'unico modo per affrontare questa sfida è crescere e diventare più produttivi, preservando i nostri valori di equità e inclusione sociale. L'unico modo per diventare più produttiva è che l'Europa cambi radicalmente". La produttività, ha poi sottolineato l'ex premier, “è una sfida esistenziale per l'Ue”.

"Ha ordinato di rimuovere la polizia": sulla "Stampa" l'ultima inquietante balla su Giorgia Meloni

"Abbiamo detto molte volte che la crescita sta rallentando da molto tempo nell'Ue, ma lo abbiamo ignorato - ha detto Draghi in conferenza stampa presentando il suo rapporto sulla competitività Ue -. Fino a due anni fa non avremmo mai avuto una conversazione del genere perché in genere le cose andavano bene. Ma ora non possiamo più ignorarlo: le condizioni sono cambiate".