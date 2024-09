PiazzaPulita, Formigli stronca Schlein: "Allora lo dica a Giuseppe Conte"

13 settembre 2024 a

Il voto Usa e il recente dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump rischia di mandare in pezzi il centrosinistra italiano. E la prova è il surreale botta e risposta tra Elly Schlein e Corrado Formigli in studio a Piazzapulita, su La7.

La segretaria del Pd è l'ospite d'onore della prima puntata stagionale del talk, e picchia duro sull'ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca. "Giuseppe Conte non si schiera - le fa notare Formigli riguardo al principale alleato, il capo politico del Movimento 5 Stelle -, cosa che fa innervosire il Pd".

"Io penso che da progressista penso che non si possa avere dubbi", "Ma lui ce l'ha però...". "Che poi non vuole dire neanche essere d'accordo su tutto - arranca Elly - , ma credo che non si possa non capire che abbiamo davanti una persona che non ha rispetto della democrazia, che nega le responsabilità su quanto accaduto il 6 gennaio (la rivolta di Capitol Hill, ndr), che spara balle a raffica, la Cnn ha contato 30 fake news nell'intervista di Trump... Ecco, io non ho dubbi che sia una persona dannosa e pericolosa". "Lo dica a Giuseppe Conte", è il sardonico e sarcastico appunto di Formigli.

