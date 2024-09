Capezzone travolge il grillino: "Scappati di casa, vergognatevi"

13 settembre 2024 a

“Noi abbiamo un problema sia con l'immigrazione illegale, abbiamo un problema quella con quella legale". Daniele Capezzone, condirettore di Libero, è in studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, e sul tema "integrazione" incrocia i guantoni dialetticamente con Diana De Marchi, esponente del Pd, e con Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle.

"Quando i numeri sono troppo grossi, pure se hai le carte a posto, non funziona. L'unica cura alla malattia è avere i numeri bassi. Se ce li hai bassi, gestisci, se ce li hai alti, non gestisci niente". Quindi lo scontro diretto con il grillino Gubitosa, una clip diventata virale su X nel giro di pochi minuti.

"Ho l'impressione che la sinistra politica e mediatia sia tornata male dalle vacanze, le loro - incalza Capezzone sul tema di immigrazione e sicurezza -. Chiedo scusa: abbiamo sentito tre storie terribili, Simone, il signore di Porta Venezia e la mamma di Lorenzo. Tre cose agghiaccianti. Prende la parola la mia amica Karima Moual e dice 'la destraaaa', prende la parola l'onorevole Gubitosa e dice 'la Meeeeeloni'". "Chi c'è al governo", replica Gubitosa. "Devi ascoltare, ti conviene. I signori del Pd sono stati al governo per 12 anni, non hanno fatto niente la mattina e la sera venivano in questi studi a dire 'le stazioni? E' percezione'. Tu invece e la tua comitiva di scappati di casa che non sono in grado di fare la 'o' col bicchiere siete stati al governo 5 anni, avete sfondato il bilancio dello Stato con superbonus e vieni quei a chiedere i soldi? Ma vergognatevi! Vergonatevi!". "Sta buttando la palla in tribuna, sempre, parliamo del passato, di Di Maio che esce sul balcone a dire che la povertà è stata abolita, vergognatevi!", replica Gubitosa.

"Posso? Hai finito? La povertà è stata abolita, la vostra. Guarda come vi siete sistemati", è la battuta di Capezzone al deputato. Quindi ricorda: "La prima cosa che ho fatto quando l'anno scorso mi sono trasferito a Milano è stato chiedere di poter passare una notte su una volante della Polizia. Io quella notte non me la scordo, per me era straordinarietà e per loro era ordinarietà. Vedere tre ragazzi bravissimi con stipendio bassissimo che devono fare un controllo antidroga a 20 'cristoni' così guarda che non è divertente... Il questore mi dà i dati, solo la Polizia ha fatto in un anno 13 arresti al giorno, sai che m'ha detto? 'Capezzone, la recidiva'. E sai quanti sono gli extracomunitari? L'81%! E voi che ci dicevate che il problema non è l'immigrazione, gli sbarchi, avete mandato a processo Salvini e criticate la Meloni. Siete impresentabili e la gente lo sa".