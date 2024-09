Matteo Salvini contro Repubblica: "A sinistra sono senza vergogna"

13 settembre 2024 a

a

a

"In un Paese civile un personaggio come Matteo Salvini deve essere lasciato fuori dalla politica”. È questo il post rilanciato dallo stEsso leader della Lega, che riprende parte di un commento pubblicato su Repubblica sul vicepremier. Il contesto è quello del caso-Open arms per cui il leader del Carroccio rischia fino a 15 anni di carcere. Domani, sabato 14 settembre, riprenderà il processo al vicepremier, che però ha fatto sapere che non sarà presente in aula.

Matteo Salvini è accusato del reato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Ma facciamo un passo indietro. Nell'agosto del 2019, l'allora ministro dell'Interno del governo giallo-verde negò lo sbarco a Lampedusa alla nave spagnola con 147 profughi provocando 20 giorni di stallo. Alla guida dell'ong c'era l'attuale eurodeputata di Avs Carola Rackete.

"Domani, a Palermo, i pm diranno quanto dovrei pagare per aver difeso i confini del mio Paese, rischiando fino a 15 anni di carcere", ha scritto il ministro Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, commentando il post. "Nel frattempo a sinistra sono senza vergogna, mostrandosi ancora una volta tolleranti con quelli che la pensano come loro ma illiberali e accecati dal livore con gli altri. Imbarazzanti. Avanti tutta, senza paura e a testa alta", ha concluso. Domani, infatti, è attesa la requisitoria dei pm di Palermo che si concluderà con la richiesta dei pm a carico del leader della Lega.