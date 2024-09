Vincenzo De Luca insulta Sangiuliano: "Tra cabaret e circo equestre"

13 settembre 2024 a

Vincenzo De Luca, il vulcanico governatore della Campania, si tuffa nella polemica per il caso Boccia-Sangiuliano. Come è noto, dopo alcune colpi assestati sui social da parte dell'influencer il giorno dopo l'intervista dell'ex ministro al Tg1 in cui chiariva per filo e per segno la vicenda, Sangiuliano ha rassegnato le dimissioni.

Poi la Boccia ha cercato di alzare la posta tirando in ballo anche Arianna Meloni nella non-intervista dalla Berlinguer al punto che, a corto di basi solide per le sue accuse, ha preferito, davanti alle domande precise della conduttrice, di non concedere il colloquio con il talk di Rete 4, È sempre Cartabianca.

Ma di certo la vicenda che ha portato alla rapida sostituzione di un ministro con l'uscita di Sangiuliano e l'ingresso di Alessandro Giuli è una vicenda che ha scosso e non poco i palazzi della politica e di certo non è un fatto da nulla. Ma come sempre De Luca è andato oltre facendo della facile (ed evitabile) ironia: "In questi giorni non ci siamo annoiati, la politica nazionale ci ha proposto immagini effervescenti, diciamo creative, una via di mezzo fra il cabaret e il circo equestre", afferma il presidente della Regione Campania aprendo la diretta Facebook del venerdì por non facendo apertamente riferimento alle vicende che hanno coinvolto l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il governatore ha poi aggiunto: "Stanno venendo tuttavia a scadenza domande di fondo che non ci consentiranno distrazioni e che ci obbligheranno a fare valutazioni e scelte anche di grande rilievo".