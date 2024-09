"Processo a un italiano": Matteo Salvini racconta la vera storia dell'Open Arms - Scarica il Pdf

15 settembre 2024 a

Matteo Salvini rischia 6 anni di carcere. Questa, come è noto, è la richiesta del pm di Palermo nel processo Open Arms. E alla luce di quanto accaduto in tribunale, il vicepremier ha deciso di raccontare tutto agli italiani. La vera storia della Open Arms e le mosse per difendere i confini italiani in un aggiornamento di due capitoli del libro di Matteo Salvini “Controvento” pubblicato per Piemme da Mondadori Libri SpA nel 2024. "La sinistra e i pm di Palermo vogliono Matteo Salvini in galera. La sua colpa? Aver fermato gli sbarchi, riducendo le tragedie del mare. Il Vicepremier e Ministro racconta l’incredibile vicenda Open Arms: una vicenda senza precedenti in tutto l’Occidente", è la premessa che si legge nel "Processo a un italiano". Poi Salvini, in prima persona racconta, passo passo, i fatti e questo lungo calvario giudiziario. Tredici pagine che fanno totale chiarezza su cosa è accaduto con date, rivelazioni e dettagli che danno la giusta luce a questa vicenda.

Clicca qui per scaricare il Pdf di "Processo a un italiano" di Matteo Salvini. La vera storia dell'Open Arms