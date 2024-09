Open arms, l'attacco della Ong a Salvini: "Vattene in galera", scoppia un altro caso

17 settembre 2024 a

Caccia all’uomo. È quasi un miracolo che non si faccia come in America, ma il trattamento riservato a Matteo Sal vini da parte di certa sinistra è davvero scandaloso. Gli augurano la galera – i social ne sono un triste esempio – quasi pretendendo di negargli persino il diritto a difendersi anche in tv rispetto ad un’accusa che vorrebbe affibbiargli sei anni di carcere. La difesa dei confini – che è legge per uno Stato – non conta più nulla. I suoi “complici” – quelli che erano al governo con lui, i pentastellati – quasi non esistono. Il drastico ridimensionamento degli sbarchi clandestini al tempo di Salvini al Viminale è una colpa e non una medaglia. Basta leggere la dichiarazione di Giuseppe Conte a La Stampa di ieri, per rendersi conto del clima: «Non auguro a Matteo Salvini una condanna penale, come a nessun avversario politico». (...)



