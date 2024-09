Danilo Toninelli supera il limite contro Salvini: "Ha mostrato la sedia elettrica"

17 settembre 2024 a

Danilo Toninelli la spara davvero grossa. L'ex ministro alle Infrastrutture e ai trasporti sui social si scaglia contro Matteo Salvini. Un vero e proprio show di Toninelli, lo stesso che aveva un ruolo di governo di primissimo piano ai tempi dei fatti della Open Arms per cui Matteo Salvini rischia ben 6 anni di carcere. Dopo un primo video pubblicato domenica pomeriggio in cui, con una supercazzola d'altri tempi, tentava di dissociarsi dalle decisioni prese come ministro nel 2019, ecco che arriva una nuova clip in cui Toninelli deragli sul serio.

Questa volta nel mirino c'è il video pubblicato sui social da Matteo Salvini con cui il vicepremier racconta la vera storia della Open Arms: "Quel video gli serve per attrarre consensi, poi a un certo punto spunta la sedia elettrica (sic!), lo fa per riportare sui i consensi per la Lega", afferma Toninelli. Poi, in un crescendo di livore, attacca ancora: "Parla di difesa dei confini? Di difesa da patriota della nostra nazione? Non ha difeso i confini del nostro Paese, in realtà ha chiuso i confini a una barca di disperati, un'mbracazione con un centinaio di migranti. Ecco che perosna avete davanti", insulta Toninelli.

Il tutto senza mai citare la sua firma al primo decreto di divieto di sbarco. Qui di seguito trovate la clip dell'ex ministro. Un vero e proprio delirio in pochi minuti. Non c'è altro da aggiungere. Guardare per credere.