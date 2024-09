Mario Draghi: "L'incontro con Meloni è andato molto bene", sinistra in tilt

19 settembre 2024 a

L’incontro di ieri a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "è andato bene, molto bene". L'ex premier con sole 5 parole ha di fatto spento il ciarliare della sinistra che sperava in una crisi nei rapporti tra SuperMario e il premier. L’ex premier ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), in occasione del convegno "Sviluppo economico e competitività: il ruolo dei centri di innovazione", in corso a Bergamo, ha anche affrontato diversi temi che riguardano l'economia e il mondo dell'industria dei motori attualmente in crisi, come ad esempio in Germania: "La richiesta dei produttori delle società automobilistiche di ritardare gli obiettivi, che loro stessi avevano approvato nasce dal fatto che ci si aspettava investimenti, ad esempio in batterie, ricariche e colonnine, che poi non ci sono stati. Siamo in forte ritardo su questi aspetti".

Poi ha anche parlato di alcuni cambiamenti sugli equilibri economici in Europa: "Il mercato unico dei capitali è cruciale per finanziare gli 800 miliardi di investimenti» previsti dal rapporto, certamente ci sarà debito pubblico comune e sicuramente sarà importante l’intervento dei privati". Secondo Draghi "ci deve essere possibilità di poter investire, finanziarsi ed emettere mutui su scala europea, a questo serve il mercato unico dei capitali: io sono ottimista e credo che si andrà avanti".