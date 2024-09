PiazzaPulita, sondaggio Mannheimer: Open Arms, il botto di Lega e Salvini

20 settembre 2024 a

a

a

Fratelli d'Italia è al 30% tondo, in leggerissimo calo dello 0,1. Resta di 10 punti il divario con il Pd, al 23% (-0,1). Mentre nonostante la guerra intestina fa il botto il Movimento 5 Stelle, all'11,8% guadagnando addirittura 0,6 punti.

Alle spalle dei tre partiti, nel sondaggio di Eumetra per PiazzaPulita, su La7, c'è da segnalare la crescita della Lega: 8,5%, +0,2 (con Forza Italia al 9,1%, in calo dello 0,4). "Noti che Salvini cresce…", sottolinea Renato Mannheimer a Corrado Formigli. "Potrebbe essere il video?", domanda il conduttore riferendosi alla battaglia su Open Arms. E il sondaggista conferma: "Salvini ha azzeccato una cosa".

Nel gradimento dei leader, infatti, è proprio il segretario leghista e "esplodere" rispetto ai dati dell'ultima rilevazione, lo scorso maggio. Dopo la premier Giorgia Meloni al 38,4% (-0,7), Giuseppe Conte al 32,2% (addirittura -4,3%), Elly Schlein al 30,6& (+2,8%) e Antonio Tajani al 28,3% (-0,4) ecco proprio il Capitano: 26,4% e +4,5 punti percentuali.

"Sarà per la vicenda attuale? Probabilmente lo è", spiega Mannheimer. Assai significativa la risposta alla domanda se sia "giusto condannare Salvini per Open Arms": il 47,7% degli intervistati dice "no", più del 40,9% di "sì". "Sono differentissime le posizioni politiche, tra centrodestra e centrosinistra. E nel Movimento 5 Stelle c'è una forte maggioranza che dice che non è giusto". "D'altronde i decreti sicurezza furono firmati da Conte - chiosa Formigli - e l'espressione taxi del mare per le Ong venne coniata se non sbaglio da Di Maio…".