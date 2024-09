Otto e Mezzo, Romano Prodi gela lo studio: "Se Schlein ascolta i miei consigli?"

21 settembre 2024 a

"Chi sta sbagliando nella costruzione dell'alternativa, del campo largo, Elly Schlein, Giuseppe Conte, i centristi?": Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica, lo ha chiesto a Romano Prodi a Otto e mezzo, il talk condotto da Lilli Gruber su La7. "L'obbligo dell'iniziativa della federazione è del partito più forte, quindi di Schlein - ha spiegato l'ex premier - però bisogna prima secondo me fare il programma, il confronto col popolo, e poi si fa il campo largo".

"Ma Schlein può essere la federatrice di questo campo largo?", gli ha chiesto la conduttrice del programma. E lui ha risposto insistendo su un punto: "Se parte dal programma sì, ma un programma ampio, non fatto da quattro persone. La gente in questo momento ha bisogno di risolvere i problemi della salute, della casa...". "Schlein ascolta i suoi consigli? So che vi conoscete molto bene", lo ha incalzato ancora la Gruber. Che a quel punto è stata gelata da Prodi: "Prima di tutto dovrebbe presumere che io glieli do, sono fuori dalla politica. La sento ogni tanto ma non molto spesso. Quando uno fa un lavoro, un mestiere, bisogna lasciarglielo fare. E poi penso che adesso, dopo le europee, abbia in qualche modo conquistato tempo per poter fare questo. E' un lavoro lento".

