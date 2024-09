Ilaria Salis, stoccata-Salvini: "In Italia occupare una casa è titolo di promozione"

21 settembre 2024 a

a

a

In Italia "occupare abusivamente una casa è titolo di promozione", ma "è un reato": il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, lo ha detto intervenendo alla 34esima edizione dell'annuale convegno del Coordinamento legali di Confedilizia, in corso a Piacenza. Tema del convegno è "Quale futuro per l'immobiliare? Idee e visioni a confronto". Il riferimento di Salvini è con ogni probabilità alla vicenda di Ilaria Salis, eurodeputata eletta con Avs accusata di aver occupato una casa popolare a Milano negli anni scorsi.

Il leader della Lega, dunque, ha continuato dicendo che nel ddl Sicurezza c'è la norma dello sgombero immediato delle case occupate abusivamente, "che è propria di un Paese civile". Non sorprende, in effetti, che tale norma sia poi stata ribattezzata anti-Salis. Parlando, invece, della flat tax, il vicepremier ha fatto un'anticipazione: "Stiamo lavorando come Lega per il lavoro autonomo per alzare il tetto alla flat tax sopra gli 85mila euro". Poi ha sottolineato che "il tema casa, legato a quello famiglia, è il tema su cui stiamo cercando di lavorare".

"Io non posso entrare": cartello-choc contro Ilaria Salis, esplode il caso a Pordenone | Guarda

Sempre sull'argomento casa ha poi aggiunto: "No a regimi sovietici che non ti permettono di disporre di casa tua. Dovremo fare una circolare esplicativa, per la paura e il dubbio di qualche dirigente comunale, dovremo fare un listino prezzi. In un paese in cui si chiedono 6 anni per un ministro che ha fatto il suo lavoro. Faremo un vademecum". Rispetto alle imposizioni green, invece, ha detto: "Sarebbe bello che tutte le famiglie avessero 50mila euro per la Tesla o la casa green, deve essere una possibilità di scelta".