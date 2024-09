FdI, Giovanbattista Fazzolari: "Esposto in Procura contro Domani. Chi c'è dietro a questa falsa notizia?"

22 settembre 2024 a

Altro fango su FdI da parte di Domani, il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, il giornale di Carlo De Benedetti impegnato in una lotta senza quartiere contro il governo e contro Giorgia Meloni. E in questo caso, dalle parti di Palazzo Chigi scelgono di rispondere al fuoco.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Attuazione del programma di governo Giovanbattista Fazzolari, infatti, fa sapere in una nota che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Roma contro il quotidiano Domani per un articolo pubblicato oggi, domenica 22 settembre, dal titolo "Il lobbista più amato da FdI, la destra e gli appalti a Zurlo".

'Oggi il quotidiano Domani racconta di una mia fantomatica vicinanza con una famosa società di lobby - si legge nella nota diffusa da Fazzolari -. Non so quali interessi o quali finalità ci siano dietro la diffusione di questa falsa notizia che ho già smentito in passato quando a riportarla fu La Repubblica. Ma, vista la rilevanza anche pubblica che una tale menzogna può avere, provvederò nei prossimi giorni a presentare su questa vicenda un esposto presso la Procura di Roma. Augurandomi che si possano così capire le reali ragioni che muovono la scientifica diffusione di questa fake news", conclude Fazzolari, tratteggiando il perimetro di una vicenda dai risvolti inquietanti.