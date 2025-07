Tennis, Carabelli-Garin finisce in disgrazia: "Idiota", "Vieni qui". Rissa in campo

Il torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia, ha vissuto un momento di forte tensione durante il match di primo turno tra Camilo Ugo Carabelli e Cristian Garin. Quello che doveva essere un normale derby sudamericano sulla terra rossa si è trasformato in uno scontro acceso, degenerato subito dopo il consueto saluto a rete. Il match si è concluso con la vittoria dell’argentino, attualmente numero 59 del ranking, che ha avuto la meglio sul cileno in due set identici: 6-4, 6-4. Un successo netto che ha permesso a Carabelli di accedere al turno successivo, ma che ha lasciato strascichi ben lontani dallo spirito sportivo.

Alla stretta di mano finale, infatti, è scoppiata una rissa furibonda tra i due. Alcuni video circolati online mostrano un battibecco sempre più infuocato, con parole grosse e perfino un invito poco velato a proseguire la discussione negli spogliatoi.

Secondo quanto emerso, l'argentino avrebbe reagito a un atteggiamento di Garin che non ha gradito, apostrofandolo con un insulto ("bobo", che in gergo sudamericano può significare "sciocco" o "idiota") e aggiungendo un ironico augurio di “buon rientro a casa”. Parole che non sono andate giù al tennista cileno, il quale ha prontamente ribattuto chiedendo spiegazioni e rincarando la dose: "Perché mi offendi? Dimmi cosa ti ho fatto, idiota!", ha tuonato.

Carabelli ha allora cercato di colpire l’avversario sul piano personale, sostenendo che "nessuno ti sopporta". Una frase che ha acceso ancora di più Garin, il quale ha definito il rivale un "fantasma", arrivando poi a sfidarlo apertamente con un’espressione provocatoria: "Vieni negli spogliatoi, vediamo se hai il coraggio".

La situazione non si è limitata al campo: la polemica è proseguita anche fuori, soprattutto sui social. Carabelli, travolto da una pioggia di commenti offensivi da parte dei tifosi cileni e sostenitori di Garin, ha scelto di disattivare temporaneamente il proprio profilo. Insomma, è finita malissimo.