Beppe Sala indagato, FdI: "Ora le risposte". Lega: "Sempre più al capolinea"

"Il tempo del 'faccio tutto io' è finito. È ora di dare risposte, in primis politiche": il capogruppo di FdI a Palazzo Marino, Riccardo Truppo, lo ha detto a proposito dell'inchiesta urbanistica a Milano che vede tra gli indagati il sindaco Giuseppe Sala. "Giuridicamente, ognuno degli indagati, avrà tutto il tempo di spiegare la propria posizione. Ma la politica non aspetti tempo - ha detto -. Dov’è la sinistra milanese sempre pronta a dare lezioni? Che ne sarà dello stadio? Dove troveranno la serenità di condurre Milano nei prossimi mesi innanzi a sfide importanti come le Olimpiadi? È chiaro che le dimissioni di questa giunta siano l’unica seria opzione sul tavolo. Il Pd non usi Giuseppe Sala come un vaso di coccio. Si assuma le proprie responsabilità politiche e batta un colpo". Nel frattempo, si è appreso che Beppe Sala riferirà il prossimo lunedì in Consiglio Comunale sulle vicende e sull'inchiesta in cui risulta indagato.

Tant'è, ad ora il punto sarebbe tutto politico, come ha spiegato il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza: "Giuseppe Sala e il Pd devono andare a casa. E non per un avviso di garanzia. Devono andare a casa perché con le loro politiche, anche urbanistiche, hanno reso Milano una città per pochi; perché il sindaco non ha più il governo della città, non ha più una maggioranza che lo sostenga veramente e, probabilmente, non ha nemmeno più voglia di svolgere un ruolo che ormai gli sta sempre più stretto", ha scritto sui social.