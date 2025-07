La grazia al partigiano scatenò l'ira dei missini

Nell’estate del 1965, sessant’anni fa, al Senato si ebbe uno scontro dialettico fortissimo sulla grazia concessa dal presidente Giuseppe Saragat al partigiano comunista Francesco Moranino, che era latitante in Cecoslovacchia. Si sfiorò la rissa, si faticò a riportare l’ordine in aula. Ad accendere i fuochi fu il senatore missino milanese Gastone Nencioni. La seduta fu memorabile non solo per le “vivacissime” proteste segnalate nei verbali tanto a destra quanto a sinistra ma perché proponeva sei decenni fa un tema, le ombre della Resistenza, che è ancora oggi al centro di molte diatribe non solo parlamentari.

Chi era Moranino? Nato a Tollegno nel 1920, organizzò le brigate partigiane nel Biellese col nome di battaglia Gemisto. Nel 1944 fu responsabile della strage alla missione Strassera: l’uccisione di cinque partigiani non comunisti e di due delle loro spose. Una delle vittime, Emanuele Strassera, aveva l’incarico di sorvegliare per conto dei Servizi americani l’attività delle brigate partigiane comuniste e le loro modalità di lotta che si traducevano in sbrigative esecuzioni. Le donne, Maria Santucci e Maria Francesconi, vennero eliminate per impedire loro di indagare sulla sorte toccata ai mariti. Nel dopoguerra Moranino, trattato da “eroe” dal Pci e eletto anche all’assemblea costituente, fu condannato per quella strage quando era già fuggito nel paese comunista amico. Nel 1965 il socialdemocratico Saragat gli concesse la grazia pagando - secondo lo storico Sergio Romano un debito di riconoscenza al Pci che aveva contribuito ad eleggerlo. Il partigiano comunista rientrò in Italia nel 1968, e fece in tempo a diventare senatore nel collegio di Vercelli.