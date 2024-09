Sondaggio Youtrend, guizzo della Lega e tracollo del M5s: ecco le cifre

23 settembre 2024 a

Balzo in avanti per la Lega e crollo vertiginoso per il Movimento Cinque Stelle. Sono questi i dati più significativi che emergono dall'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24. Come detto, scende rispetto a inizio settembre il partito di Giuseppe Conte, che si piazza al 10,5% perdendo lo 0,6%. I grillini vengono così avvicinati da Forza Italia, che resta sempre di più la seconda forza del centrodestra con il 9,7%, avendo guadagnato lo 0,5%. A seguire, nel campo della maggioranza di governo, c'è proprio la Lega di Matteo Salvini che vede aumentare i suoi consensi dello 0,3%, attestandosi quindi all'8,2%. In lieve calo Fratelli d'Italia. Il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde lo 0,2%, ma resta il partito più apprezzato dagli italiani grazie al suo 28,4%.

Spostandoci, invece, dalle parti del campo largo troviamo il Partito democratico sempre alla guida del centrosinistra. Il movimento guidato da Elly Schlein guadagna lo 0,2% e si piazza così al 23,5%. Alle spalle del Movimento Cinque Stella, che mantiene comunque la seconda posizione nel quadrante progressista, c'è Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perde lo 0,2% e si attesta al 6,8%.

Staccatissimi gli altri partiti che fanno parte dell'opposizione al governo Meloni. Azione, il movimento guidato da Carlo Calenda, guadagna lo 0,2% e sale al 3,7%. Italia viva di Matteo Renzi, invece, conquista l'1,1% e si attesta al 3,1%. Più Europa, invece, guadagna lo 0,1% e si attesta al 2,4%.