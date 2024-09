Appello ai presidenti delle Camere: De Raho deve deporre in Antimafia

25 settembre 2024 a

a

a

Si mette male per quelli che potremmo chiamare i “riduzionisti”, cioè coloro che nella politica e sui media cercano da mesi di ridimensionare la portata dello scandalo del dossieraggio. Se a qualcuno parevano pochi quarantamila accessi illegali e abusivi a banche dati che dovevano essere riservatissime (tributarie, antiriciclaggio e dell’antimafia), la notizia di ieri è che, secondo l’accusa, gli atti scaricati attraverso quegli accessi sarebbero addirittura duecentomila. Avete letto bene: duecentomila. Roba da Stasi, da ex Germania Est, se l’accusa fosse confermata.