Il Domani e la clamorosa balla su FdI: "Hanno disertato", risposta pesante

Fratelli d’Italia si scaglia contro il quotidiano “Domani”. Sul giornale di Carlo De Benedetti, nei giorni scorsi, era uscito un articolo in cui si attaccavano gli eurodeputati del partito di Giorgia Meloni, rei di aver “disertato” l’aula di Strasburgo durante l’illustrazione da parte dell’ex premier del rapporto sull’Europa.

«Alle fake news dei giornali di sinistra siamo ormai abituati» si legge nel comunicato di Fratelli d’Italia, rilanciato anche sui social network. «Una delle ultime, rilanciata anche dal giornale “Domani”, racconta che gli eurodeputati di Fratelli d’Italia avrebbero disertato l’aula di Strasburgo lo scorso 17 settembre durante l’intervento di Mario Draghi.

E invece, con buona pace di chi come il Pd pretende di dare lezioni di “draghismo” anche quando l’ex premier smonta tutte le scelte scellerate votate dalla sinistra negli ultimi 5 anni, le immagini dimostrano il contrario». Dalle immagini rilanciate dal partito della Meloni, si vede infatti come gli eurodeputati di Fdi siano presenti. «Noi, che pure “draghiani” non siamo mai stati, quel giorno c’eravamo eccome, mentre tra i banchi socialisti il vuoto era desolante» sottolineano gli eurodeputati di Fratelli d’Italia. «E abbiamo anche ascoltato e compreso quello che Draghi ha detto, che non è la Bibbia ma è sicuramente una sveglia salutare dopo cinque anni di ideologia green che ha messo in ginocchio l’Europa».