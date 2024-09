Malpensa, Barbara Berlusconi contro Sala: "Usa la figura di mio padre"

27 settembre 2024 a

"È un tentativo di spostare l'attenzione dalle sue difficoltà": Barbara Berlusconi ha commentato così la decisione del sindaco di Milano Beppe Sala e della sua giunta di presentare ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa al Cav. "Da figlia - ha proseguito l'imprenditrice, contattata dall'Ansa - sono amareggiata che il sindaco della città così tanto amata da mio padre usi la figura di Silvio Berlusconi per spostare l'attenzione mediatica dalle proprie difficoltà amministrative".

Secondo la figlia dell'ex premier, sarebbero tanti i problemi di cui il primo cittadino potrebbe occuparsi a Milano: "Dall'incredibile vicenda dello stadio, alla sicurezza, alla viabilità, al totale immobilismo del settore edilizio dovuto agli scontri con la procura". E ancora: "Capisco che il sindaco tenti di accreditarsi come leader politico nazionale entro la fine del suo mandato, anche con iniziative di mera propaganda ideologica. Credo, però, che farebbe meglio a concentrarsi di più sui problemi veri dei milanesi".

Il sindaco Sala ha annunciato questa mattina che, come giunta, "ci siamo associati al ricorso come altri comuni, per le tempistiche non so ancora niente". Solo questo, senza aggiungere nient'altro. Intanto, il centrodestra compatto ha criticato l'iniziativa del primo cittadino. "Chi lo conosce bene sa perfettamente che il sindaco Sala non è un moderato, come invece qualcuno ha voluto far credere in questi anni, ma un estremista spinto dal furore ideologico", ha dichiarato Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia nonché vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vicesindaco di Milano.

A commentare anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Io non capisco come una certa sinistra faccia ad odiare una persona come Silvio Berlusconi. Il sindaco di Milano, che stando ai dati è la città italiana con più denunce, più reati, più crimini in Italia, invece di occuparsi di questo si preoccupa di non volere intitolare l'aeroporto di Malpensa a un grande imprenditore come Silvio Berlusconi. Da milanese mi viene tristezza. Queste sono polemicucce piccole piccole. Silvio Berlusconi è stato un grande imprenditore, ha creato un impero che ha dato lavoro a migliaia di persone. La sinistra si metta l'anima in pace".