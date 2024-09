Legge Calderoli, Zaia contro le Regioni che vogliono abrogarla: "Ho presentato ricorso"

28 settembre 2024 a

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro le regioni che vogliono abrogare la legge Calderoli, quella sull'autonomia differenziata. Lo ha annunciato lui stesso durante un evento pubblico. Le regioni interessate sono Puglia, Sardegna, Toscana e Campania. "La Regione del Veneto impugna tutti e quattro i ricorsi presentati dalle regioni che hanno fatto ricorso" contro l'autonomia differenziata - ha annunciato Zaia -. Martedì abbiamo già fatto la delibera, il governo non ha bisogno dell'avvocato difensore perché queste quattro regioni, di cui una a statuto speciale, impugnano la legge nazionale, quindi il governo farà la sua difesa, ma è pur vero che per un principio, ovvero che se saltasse la legge nazionale il danno lo fanno a noi, noi ci inseriamo a livello di Corte Costituzionale”.

Il presidente del Veneto ha poi aggiunto: “Abbiamo già dato l'incarico a uno staff di legali per andare a discutere perché vogliamo dimostrare che la legge è rispettosa di queste quattro regioni e che, se venisse bocciata, toglie qualcosa a noi, non toglie qualcosa a loro". Zaia ha spiegato che "l'obiettivo è difendere l'autonomia, difendere il Veneto e tutti coloro che il 22 ottobre 2017 si sono presentati ai seggi per dire che volevano attivare il percorso dell'autonomia. Più del 98% ha detto sì alla riforma".