Danilo Toninelli, il paragone blasfemo: "Visto che somiglianza con Giorgia Meloni?"

01 ottobre 2024 a

Verrebbe da dire: il solito fango di Danilo Toninelli contro chi non la pensa come lui. Questa volta il bersaglio dell'ex grillino della prima ora non è un nemico giurato, così come può essere Matteo Salvini o Matteo Renzi. Questa volta Toninelli punta il bersaglio grosso, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per attaccarla, l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si serve addirittura di una Santa, si spende insomma in un paragone sbagliato dal punto di vista storico, politico e anche religioso. Ma tant'è.

Danilo Toninelli, anche se non occupa più una poltrona nelle "sacre stanze", continua a fare politica. A suo modo. L'ex Cinque Stelle si diletta con i reel su TikTok, Instagram e Facebook. Da politico di professione è passato a essere un influencer per vocazione, confezionando quotidianamento un presunto tg di autoproclamanta "contrionformazione". "Avete visto la somiglianza di questa santa di fronte alla chiesa di Santa Teresa di Gesù qua a Roma - inizia così il reel di Toninelli -. È incredibilmente somigliante a Giorgia Meloni".

Poi quel paragone azzardato tra Santa Teresa di Gesù e il presidente del Consiglio. "Peccato che i Santi sono dalla parte degli ultimi, dei poveri - ha sparacchiato -. E la Meloni politicamente assolutamente non lo è. Magari si incarnata prima come una santa, adesso si è incarnata nell'esatto opposto di una Santa. Perché se abolisci il reddito di cittadinanza ovviamente odi i poveri e odi gli ultimi", ha concluso Toninelli la sua discutibile intemerata.