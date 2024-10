Elly Schlein, la mistificazione su Carl Marx: lo riduce a gretino pro-migranti

11 ottobre 2024 a

La sera di mercoledì 9 Elly Schlein si è calata nella dimensione culturale che le è propria, facendo irruzione durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago e duettando con J-Ax. Il problema è che prima, nel pomeriggio, si era messa in testa di riscrivere la storia filosofica del marxismo, e il risultato ce lo siamo ritrovati su Repubblica, sotto forma di doppia paginata in Cultura. L’occasione è stata il dialogo con Saito Kohei, intellettuale giapponese teorico dell’“ecosocialismo”, crepuscolare forma di sinistrismo che va parecchio di moda nelle Ztl delle metropoli contemporanee, e che sostituisce il feticcio della società senza classi con la boutade della società a emissioni zero. Kohei ci ha scritto un libro, “Il Capitale nell’Antropocene”, ora in uscita in Italia. Ebbene, lui e la segretaria del partito alla lontana erede del Pci (“eccoli, l’una di fronte all’altro nella redazione romana”, non sta nella pelle l’articolista) sono seriamente convinti che “oggi l’autore del Capitale manifesterebbe per i migranti e con gli attivisti per il clima”. (...)

