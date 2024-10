Sondaggio Piepoli, "effetto-Meloni" sull'economia: italiani ottimisti

13 ottobre 2024 a

a

a

Fratelli d'Italia insuperabile. A incoronare il partito di Giorgia Meloni è un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Cifre alla mano in una settimana FdI registra un +0,5 per cento raggiungendo il 30 per cento. Stessa sorte per il secondo partito, il Partito democratico. I dem infatti crescono a loro volta dello 0,5 per cento, per fermarsi al 22,5. A seguire - riporta la rilevazione del Giornale - il Movimento 5 Stelle che si piazza al 12 per cento. E ancora, Forza Italia all’8,5, la Lega all’8, Allenza Verdi e Sinistra italiana al 6 e Azione al 3 per cento.

Tra i partiti minori Italia Viva ferma al 2,5 per cento e +Europa all’1,5. Ma Meloni domina anche la classifica dei leader politici più amati. Eccezion fatta per Sergio Mattarella, che ottiene il 70 per cento del gradimento, il presidente del Consiglio conquista addirittura il 42 per cento. Più sotto Antonio Tajani al 34 per cento, Giuseppe Conte al 30, Elly Schlein al 29, Matteo Salvini al 24, Angelo Bonelli al 21 - esattamente come Nicola Fratoianni -, Carlo Calenda al 18, Maurizio Lupi al 16. Fanalini di coda Matteo Renzi e Riccardo Magi alla pari al 14 per cento.

Che Meloni e centrodestra ottengano ottimi risultati non è una sorpresa. Basti pensare che in merito alla percezione dell’andamento dell’economia gli italiani "pensano, in grande maggioranza, che l’economia del Paese sia stabile o in aumento: la popolazione quindi, in questo momento, manifesta nei confronti dell’economia un giudizio positivo". Addirittura, è la conclusione di Piepoli, "se si sommano coloro che pensano a un’economia in crescita e coloro che pensano a un’economia stabile la grande maggioranza degli italiani (71%) si dimostra ottimista nei confronti della situazione economica in essere".