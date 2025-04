L’ultimo lampo di Bergoglio e l’asso della Casa Bianca

La potenza infinita dell’immagine dei due leader a colloquio, testimonia che il nucleo del messaggio di Francesco è la sua visione sulla guerra e sulla pace, la «terza guerra mondiale a pezzi» in un lampo è diventata la possibilità di un nuovo inizio per la Chiesa. Bergoglio ha lasciato un’incompiuta, gran parte delle sue parole sono rimaste “discorso” per eccesso e difetto, non sono mai diventate atto e fatto, ma all’ultimo ciak sembra che lo Spirito Santo abbia indicato un sentiero nuovo e nello stesso tempo in continuità con quello che aveva predicato Francesco. Davanti ai cardinali che si stanno per riunire in Conclave, improvvisamente si è aperta una strada.

Avevano torto coloro che sostenevano che Donald Trump fosse un intruso al funerale di Francesco. Accecati dalla propaganda, i benpensanti delle sinistre, i cattodem e gli atei devoti non vedono l’ondata di un nuovo ciclo storico, la presenza di idee forti e condivise da leader nuovi di nazioni antiche, non colgono che Giorgia Meloni ne è una delle forze trainanti, con un ruolo di primo piano conquistato grazie a una serie di intuizioni che ne fanno un elemento di propulsione: l’Eurorealismo al posto dell’Europeismo, la tutela delle Relazioni Transatlantiche e della cooperazione con gli Stati Uniti, la pace in Ucraina e la costruzione di una difesa attiva per Kiev, il rilancio della politica per il Mediterraneo e l’Africa, l’apertura del dialogo Indo-Pacifico con il gigante indiano che va tenuto agganciato alle democrazie e separato dalle dittature della Cina e della Russia. Si parla con tutti, ma poi bisogna decidere da che parte stare, quella giusta è una sola: è la via dell’Occidente unito, quella evocata da Giorgia Meloni durante l’incontro alla Casa Bianca con Donald Trump.

È l’unica via possibile, confermata dalla girandola diplomatica di San Pietro e da due grandi assenze. Quali? Al funerale di Bergoglio non c’era un’adeguata rappresentanza della Russia e della Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno scelto di segnalare il vuoto. I due attori principali della destabilizzazione sono rimasti nelle loro fortezze di Mosca e Pechino, la traduzione è che l’ingaggio dei due imperi che dominano l’Eurasia, il Pacifico, l’Africa e un pezzo di Sudamerica, sarà un’impresa. E in quest’opera ci sarà bisogno anche della Chiesa.