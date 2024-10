Roma, maxi-rimpasto: Gualtieri fa rientrare Ruberti

14 ottobre 2024 a

Rimpasto nelle giunta comunale di Roma. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio. Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all'interno del Gabinetto che sarà denominato "Giubileo delle persone e Partecipazione". Catarci lavorerà a stretto contatto con il sindaco mentre il nuovo assessore al Personale sarà Giulio Bugarini, attuale capo della segreteria. A ricoprire l'incarico di Giulio Bugarini sarà chiamato Albino Ruberti. Il nuovo assetto organizzativo sarà operativo non appena completati i necessari adempimenti. Il rientro di Ruberti potrebbe suscitare qualche polemica.

Infatti si rivede dalle parti del Campidoglio proprio l’ex capo di gabinetto che si era dimesso per un video pubblicato dal Foglio in cui Ruberti, durante una cena a Frosinone, in una strada isolata, pronunciava frasi del tenore "chiedi scusa in ginocchio o ti sparo" rivolte a Vladimiro De Angelis, fratello dell’ex assessore regionale, già europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis.