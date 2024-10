"Cosa c'è a pagina 29": Capezzone smaschera il "trucco" di Repubblica

15 ottobre 2024 a

a

a

Nel suo Occhio al caffè, Daniele Capezzone presenta i principali tempi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il tema principale di oggi è la missione Unifil nel mirino di Israele che per combattere la presenza di Hezbollah nel sud del Libano inevitabilmente si scontra con i caschi blu presenti nelle basi. Spazio anche alle parole di Carlos Tavares, l'ad di Stellantis, che non ha escluso l'ipotesi di licenziamenti nel gruppo. E su questo Capezzone sottolinea che per trovarne notizia bisogna arrivare a pagina 29 di Repubblica, testata del gruppo Gedi che fa riferimento agli Elkann. Infine i centri per calndestini in Albania. Il direttore editoriale di Libero non usa giri di parole: "Chi è stata la prima tonta a parlare di deportazione? Elly Schlein, ed eccola subito con ampio spazio sulle pagine de La Stampa...". Qui di seguito la clip completa della rassegna politicamente scorrettissima di Libero di Daniele Capezzone.