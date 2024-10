Letta, la sparata: "Elsa Fornero senatrice a vita, ha salvato l'Italia"

16 ottobre 2024 a

Sono lontani i tempi degli esodati. Anzi, c'è chi come Enrico Letta se li è proprio dimenticati. E così l'ex leader del Partito democratico, ospite a DiMartedì su La7, arriva a proporre Elsa Fornero come senatrice a vita. Tutto vero, queste sono le sue parole: "Tutto il Paese, nel suo complesso, dovrebbe nominare senatrice a vita Elsa Fornero per tutto quello che ha subìto in questi dieci anni". Ma non solo, "grazie alla Fornero (con la riforma delle pensioni, ndr) abbiamo salvato l'Italia, perché se oggi abbiamo qualche capacità di reggere è perché c'è stata la riforma Fornero. Oggi chi sta al governo non la cambiano perché la forza oggettiva delle cose è maggiore rispetto a qualunque altra propaganda".

Insomma, Letta sembra mettere nel dimenticatoio tutti quegli esodati che per anni si sono trovati senza stipendio, senza assegno di pensione e anche senza ammortizzatori sociali. E proprio in seguito alla riforma voluta dall’allora ministro del governo Monti. Sempre parlando di dimenticatoio, Letta spiega i motivi dietro le sue dimissioni da segretario dei dem.

"In politica - chiarisce - esiste la responsabilità: quando uno perde le elezioni ed è il capo di un partito che ha perso le elezioni secondo me si deve fare da parte. Ma vedo che in Italia vince la logica esattamente opposta: chi perde le elezioni continua a rilanciarsi in continuazione" invece di "aiutare la nascita di un nuovo gruppo dirigente, come avvenuto con me nel Pd".