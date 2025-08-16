Jasmine Paolini, il piano contro Coco Gauff ha funzionato: ecco perché

"È stato davvero difficile, Coco stava giocando in modo incredibile, e all'inizio io cercavo solo di correre e mettere la palla dentro il campo, ma era davvero dura, sapete. Penso che dopo un po' ho iniziato a sentire meglio la palla perché le condizioni di sera sono un po' diverse. Ho cercato di lottare su ogni punto, e ha funzionato, quindi sono davvero felice. E grazie anche per aver fatto il tifo per me, perché, sapete, sono qui negli Stati Uniti, quindi, insomma... Coco è di qui, ma grazie comunque per aver tifato anche per me".

Con la vittoria ai quarti di finale di Cincinnati, Jasmine Paolini si conferma la bestia nera di Coco Gauff in questo 2025. L'italiana, per la terza volta, ha battuto la numero due del mondo, la prima su un campo in cemento, qualificandosi per la semifinale. E lo ha fatto con un piano ben preciso: far sbagliare il più possibile l'avversaria. L'azzurra infatti ha conquistato il match con soli 7 vincenti all'attivo. Gauff, invece, è andata completamente nel pallone: 62 errori non forzati.