Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Jasmine Paolini, il piano contro Coco Gauff ha funzionato: ecco perché

sabato 16 agosto 2025
Jasmine Paolini, il piano contro Coco Gauff ha funzionato: ecco perché

2' di lettura

"È stato davvero difficile, Coco stava giocando in modo incredibile, e all'inizio io cercavo solo di correre e mettere la palla dentro il campo, ma era davvero dura, sapete. Penso che dopo un po' ho iniziato a sentire meglio la palla perché le condizioni di sera sono un po' diverse. Ho cercato di lottare su ogni punto, e ha funzionato, quindi sono davvero felice. E grazie anche per aver fatto il tifo per me, perché, sapete, sono qui negli Stati Uniti, quindi, insomma... Coco è di qui, ma grazie comunque per aver tifato anche per me".

Con la vittoria ai quarti di finale di Cincinnati, Jasmine Paolini si conferma la bestia nera di Coco Gauff in questo 2025. L'italiana, per la terza volta, ha battuto la numero due del mondo, la prima su un campo in cemento, qualificandosi per la semifinale. E lo ha fatto con un piano ben preciso: far sbagliare il più possibile l'avversaria. L'azzurra infatti ha conquistato il match con soli 7 vincenti all'attivo. Gauff, invece, è andata completamente nel pallone: 62 errori non forzati.

Jasmine Paolini in crisi, Raffaella Reggi svela: cosa c'è dietro

Un anno fa Jasmine Paolini festeggiava l’ingresso in Top-5 nel ranking Wta. Oggi, dopo due finali Slam e un 2023 d...

Quando alla Paolini è stato chiesto dove trovare tutta questa energia per giocare sia in singolare sia in doppio, lei ha replicato: "Non lo so. Penso che… sapete, mi piace giocare a tennis, mi piace giocare anche in doppio, e domani ci saranno le semifinali in doppio, un'altra ora e mezza, spero non di più, di allenamento e partita di doppio. E, sapete, mi sto divertendo molto: resti nel torneo, giochi punti, e se vinci anche, è meglio. Ti dà energia per la partita successiva".

Sinner, Emma Navarro lo "scarica": cambia tutto a due giorni dagli Us Open

Sfuma per Jannik Sinner la possibilità di giocare il doppio misto con Emma Navarro agli US Open, al via lune...

Jasmine Paolini in crisi, Raffaella Reggi svela: cosa c'è dietro

"Jasmine Paolini deve guardarsi allo specchio": bomba sull'azzurra in crisi

Trend negativo Jasmine Paolini, è crisi? Cosa sta succedendo. E Lorenzo Musetti...

tagjasmine paolini

Jasmine Paolini in crisi, Raffaella Reggi svela: cosa c'è dietro

"Jasmine Paolini deve guardarsi allo specchio": bomba sull'azzurra in crisi

Trend negativo Jasmine Paolini, è crisi? Cosa sta succedendo. E Lorenzo Musetti...

ti potrebbero interessare

1400x933

Jasmine Paolini in crisi, Raffaella Reggi svela: cosa c'è dietro

1400x983

"Jasmine Paolini deve guardarsi allo specchio": bomba sull'azzurra in crisi

Roberto Tortora
3072x2065

Jasmine Paolini, è crisi? Cosa sta succedendo. E Lorenzo Musetti...

Carlo Galati
3072x2048

Jasmine Paolini, cosa le è successo? Buio fitto (e brutte voci)