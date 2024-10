L'Aria che tira, la sparata della Morani: "La manovra? Hanno truffato gli italiani"

16 ottobre 2024 a

a

a

"Quello che ha detto la verità è Tajani, perché non hanno messo nessuna tassa né alle banche né alle assicurazioni. Hanno chiesto semplicemente agli istituti di credito e assicurativi di anticipare le tasse che avrebbero pagato nei prossimi anni, per cui è una truffa": la dem Alessia Morani lo ha detto in studio da David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Parole forti quelle dell'esponente del Partito democratico, che poi ha aggiunto: "Fanno credere agli italiani che sono cattivi con le banche, invece semplicemente vanno lì questuanti a chiedere un prestito alle banche".

"La cosa vera - ha proseguito la Morani - è che questa manovra viene fatta da una Meloni che sembra un algido funzionario di Bruxelles, rigorosa, rispettosa di tutti i parametri. Siamo lontani da quando diceva che avrebbe abolito le accise, avrebbe abolito la Fornero, avrebbe dato soldi a tutti e che le tasse non sarebbero esistite più".

Guarda qui l'intervento di Alessia Morani a L'Aria che tira

"Confermata la riduzione del canone Rai": svolta, quanto pagheremo nel 2025

Diversa la percezione da parte del governo. Nell'illustrare la legge di bilancio, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto: "La manovra vede un'attenzione ai redditi medio-bassi e al lavoro dipendente, che avranno una situazione migliore. Nessun altro avrà una situazione peggiore, non ci saranno nuove tasse". E ancora: "Non solo confermiamo il cuneo fiscale ma facciamo in modo che ci sia anche qualche beneficio per i redditi oltre i 35 mila euro, fino ai 40 mila euro".