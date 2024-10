Tagadà, la Appendino deraglia su Meloni: "Mentitrice compulsiva"

16 ottobre 2024 a

a

a

"Abbiamo gente che non arriva a fine mese, che non riesce a pagare il mutuo, imprese che si spaccano la schiena e cercano di tenere aperto e non licenziare": Chiara Appendino del M5s lo ha detto a Tagadà, nello studio di Tiziana Panella su La7, mettendo nel mirino la legge di bilancio messa a punto dal governo. Una manovra non adeguata, a suo dire, e non appropriata al momento che sta vivendo l'Italia.

"In questa manovra - ha proseguito l'ex sindaca di Torino - si vedono servizi tagliati sulla pelle delle persone. Una cosa buona dovevano fare, tassare le banche. E ora parlano di tecnicismi? Ma una persona a casa cosa pensa?". E ancora: "Quelli imposti alle banche non sono tasse né contributi, si fanno fare un prestito e Giorgia Meloni ha il coraggio di dire che le sta tassando? Questa è una truffa elettorale che sta facendo sulla pelle di quei 4 milioni e mezzo di persone che non riescono a curarsi", ha aggiunto in riferimento alle risorse che, secondo le opposizioni, avrebbero dovuto essere destinate alla sanità.

Guarda qui l'intervento di Chiara Appendino a Tagadà

"Soltanto 900 milioni". Schlein la spara sulla manovra? Smentita a tempo record

Al termine del suo intervento, la Appendino ci è andata giù pesante contro la presidente del Consiglio: "Allora io non lo accetto, perché se governi devi essere serio e dire agli italiani come stanno le cose. Giorgia Meloni è una mentitrice compulsiva".