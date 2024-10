Giorgia Meloni zittisce le balle di Elly Schlein: "Sento molte falsità in queste ore. E allora..."

17 ottobre 2024 a

"Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni".

Basta un tweet di Giorgia Meloni per smontare pezzo pezzo tutte le balle della sinistra sulla manovra e soprattutto sui presunti tagli alla sanità che non ci sono stati. Una risposta, tra le righe, alla Schlein che, spiazzata da una manovra che guarda alle fasce più deboli, ha cominciato a sbraitare contro l'esecutivo sui fondi alla sanità: "Il governo ha annunciato di avere chiesto un grande sacrificio a banche e assicurazioni, ma a quanto pare, si tratta solo della sospensione di detrazioni".

Ecco le nuove detrazioni: cosa cambia col quoziente familiare

Poi aggiunge: "Traduco: si tratta di un anticipo di tasse che sono già dovute dalle banche e dalle assicurazioni e che saranno loro puntualmente restituite tra il 2027 e il 2029. Quindi siamo al solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi, ma non ci faremo prendere in giro, continueremo nella battaglia per la sanità' pubblica perché' il diritto alla salute è scritto nella nostra Costituzione", ha affermato in un video sui social. La risposta chiara di Meloni lascia poco spazio a repliche.