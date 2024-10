Alessandra Mussolini stronca Gianni Cuperlo: "Oggi sono moderata, ma..."

18 ottobre 2024 a

"Oggi sono moderata ma Gianni Cuperlo ha detto delle cose che non stanno né in cielo né in terra": Alessandra Mussolini lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 rivolgendosi al deputato del Pd. Al centro del dibattito il processo Open Arms, che vede il ministro Matteo Salvini imputato con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per non aver fatto sbarcare per 19 giorni 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnola nel 2019. Per lui la Procura ha chiesto sei anni di carcere. Oggi, venerdì 18 ottobre, si è tenuta l'arringa difensiva del leader della Lega. tenuta dal suo avvocato. Giulia Bongiorno.

"Non voglio cominciare un attacco brutale, ma non si può attaccare la Bongiorno per quello che sta facendo - ha proseguito l'esponente di Forza Italia -. Hanno difeso l'Italia e i suoi confini, una nave spagnola va in Spagna e porta queste persone. Quindi hanno fatto bene. E se è blasfemo salvare e difendere i confini italiani, questa è una cosa veramente grave". A quel punto è intervenuto Parenzo, che ha detto: "Il tema, che poi sarà dimostrato in fase processuale, è capire se Salvini nella sua funzione di ministro ha rispettato le leggi dello Stato e la Costituzione". "Ma non le rispettano gli altri, Malta si gira da un'altra parte", l'ha interrotto la Mussolini.

"I sospetti generano minacce". Open Arms, Anm a gamba tesa? La durissima replica della Lega

Ma il conduttore ha insistito: "Dato che non siamo nell'Ungheria di Orban, anche un ministro può essere, anzi deve essere sottoposto a processo qualora un giudice pensi che non abbia rispettato la legge". "Un giudice deve capire se l'hanno rispettata anche Open Arms e tutto il resto d'Europa", ha chiosato la Mussolini.