Giorgia Meloni sopra il 40% dopo due anni da premier? Le cifre che spiegano tutto

Nei suoi due anni a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni si è confermata premier stimata dagli italiani, come confermano praticamente tutti i sondaggi sul gradimento del governo e della stessa premier. Non solo: si è rivelata personalità politica internazionale di primissimo piano, con ottimi rapporti bipartisan con gli altri leader, siano essi progressisti sia conservatori.

A confermare lo status di "star" della leader di Fratelli d'Italia è però anche il livello mediatico ormai raggiunto. Lo sottolinea Domenico Giordano, data analyst di Arcadia, in un report illuminante: "A crescere maggiormente è stato l'account Instagram (+ 2.2 milioni di nuovi follower), l'account X ha pubblicato 1.508 post, il numero più consistente tra tutti, e TikTok rappresenta la vera sorpresa con 14.3 milioni di interazioni con solo 297 post"

Nel dettaglio, la premier si conferma molto forte sulle due piattaforme "storiche", X (l'ex Twitter) e Facebook, e in grandissima ascesa su quelle più "giovani" (intese come nascita, ma anche come parco-iscritti, Instagram e TikTok). Su X, il presidente del Consiglio conta su 2,5 milioni di follower, in crescita di 963mila utenti, con 1.500 post e 10,3 milioni di interazioni. Su Facebook, 3 milioni di "amici", in aumento di 392mila, con 967 post e 26,1 milioni di interazioni.

La premier è un colosso su Instagram: 3,6 milioni di follower, addirittura +2,2 milioni rispetto a quando non era al governo. E 62,67 milioni di interazioni con 907 post. Ma come sottolinea GIordano, è TikTok, in proporzione, il social dove Meloni sembra funzionare meglio: 2 milioni di follower, letteralmente esplosi (+1,4 milioni). Ma soprattutto 14,3 milioni di interazioni con soli 297 post condivisi.

"Non mi sono mai risparmiata", ha rivendicato la premier in un video per celebrare questi due anni di governo, dicendosi soddisfatta "dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l'Italia" e consapevole di "quanto lavoro ci sia ancora da fare". Dopo aver rivendicato "i record storici" raggiunti, soprattutto sul versante economico, la premier si rivolge direttamente ai cittadini, da cui continua ad avere un consenso stabile (l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè dà al 40% la fiducia degli intervistati verso il governo): "Grazie per la fiducia e per il vostro sostegno, perché sono il motore che ci spinge ad andare avanti. Finché ci siete voi, ci siamo anche noi".

Con 732 giorni in carica, il governo Meloni è il settimo in termini di longevità nella storia della Repubblica italiana, ancora a metà strada rispetto ai 1.412 del Berlusconi II, in vetta alla lista. Il prossimo da raggiungere è il Moro III, andato avanti dal febbraio del '66 al giugno del '68.