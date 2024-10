Liguria, Salvini sbeffeggia Orlando: "Ecco dove vincerà lui"

22 ottobre 2024 a

"Sono convinto che Orlando vincerà nella quinta provincia della Liguria": il leader della Lega, Matteo Salvini, sbeffeggia il candidato dem alla presidenza in Liguria dopo la gaffe dell'esponente del Pd sulle province della Regione che vorrebbe governare. In un'intervista al Tg regionale, Orlando aveva detto: "A me non sorprende il fatto che i sondaggi diano un forte equilibrio: la destra governa quattro capoluoghi su cinque…”. Peccato, però, che le province liguri siano solo quattro: Savona, Imperia, Genova e La Spezia. "Ha ascoltato troppo Bennato, evidentemente, la provincia che non c'è - ha continuato il vicepremier con ironia -. I sondaggi lo danno in netto vantaggio, tra Cuneo e Nizza". Salvini lo ha detto durante un'iniziativa, a Genova, per i due anni del governo.

Parlando della Regione chiamata al voto, poi, Salvini ha sottolineato: "Crediamo che la Liguria possa trainare, l'Alta velocità Genova-Milano cambia il mondo, in combinato disposto con la Tav, che qualcuno vuole fermare. Insomma, intorno a questo tavolo e a questa sala ci sono dei costruttori e dei ricostruttori. Se prevalesse la linea Pd - De Luca, ai medici della Liguria, ai Pronto soccorso della Liguria arriverebbe zero. Certo, c'è una parte di Paese che costruisce e innova e c'è una piccolissima parte del Paese che vorrebbe riportarci indietro".

Sul candidato del centrodestra, Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, il vicepremier ha detto: "La Liguria è la regione con maggiore crescita economica in tutta Italia negli ultimi 12 mesi. Ringrazio quindi chi l'ha amministrata in questi 9 anni, la Lega, il centrodestra e poi Bucci, che ha preso Genova in un modo e la sta portando alle vette d'Europa. Non vedo l'ora che arrivi domenica perché chi sceglie la Lega sceglie la Liguria del futuro, mentre chi sceglie liberamente la sinistra sceglie il ritorno al passato".