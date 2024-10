Polizia razzista, "ore 18: opposizioni in tilt. Come si dice figura di m****a?"

23 ottobre 2024 a

Oggi i giornali viaggiano su due binari: "Il primo fa un po' arrabbiare e un po' sorridere, ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno la sparata dal Consiglio d'Europa contro la polizia italiana definita razzista, 'sto razzismo italiano usciva da tutte le parti, accusavano anche i proprietari di casa. E la sinistra era partita: c'hanno ragione!".

"Senonché - ricorda Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi - a un certo punto è intervenuto il presidente Mattarella, che ha ritenuto di chiamare il capo della Polizia esprimendo tutta la sua vicinanza e solidarietà".

"Come si dice 'figura di m***a nella lingua che preferite? - ironizza ancora il direttore editoriale di Libero - Naturalmente si sono trovati in leggera difficoltà tutti quegli esponenti della sinistra che fino a 5 minuti prima avevano detto 'quanto è bello questo report'. Dopo le 18, 'la polizia è buona'".

Secondo binario della giornata, il decreto legge sui migranti. "Una parte la danno tutti per scontata, lo spostamento da fonte secondaria primaria dell'elenco dei paesi sicuri, ma non è chiaro se sarà inserita anche la possibilità di un ricorso in corte d'appello contro le prime decisioni del tribunale. Alcuni, come Libero, dicono sì. Altri, come il Giornale, dicono no. Mentre secondo Stampa e Repubblica in ogni caso questa parte è 'altamente problematica'".