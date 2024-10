Dritto e Rovescio, Elly Schlein attacca Giorgia Meloni: clamoroso autogol, la frase che la inchioda

24 ottobre 2024 a

Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete 4 usa la propaganda della sinistra per attaccare il governo e la manovra. Il cavallo di battaglia è sempre lo stesso: la sanità. "Meloni sono giorni che dà i numeri sulla sanità. Noi li abbiamo messi in fila e se si guarda la spesa sanitaria sul Pil è scesa. Meloni dice che le fa ridere che si calcoli la spesa in base al Pil ma si fa così in tutto il mondo, quelli che piangono però sono gli italiani. Siamo ai minimi storici degli ultimi 15 anni tanto che 4 milioni e mezzo hanno rinunciato a curarsi. La destra abbia il coraggio di dire che vuole una sanità a misura del portafoglio. Il primo effetto della manovra è stata la proclamazione dello sciopero dei medici. Noi saremo con loro".

Ma di fatto la segretaria del Pd scorda che gli stanziamenti del governo per la Sanità in questa manovra fanno regsitrare un incremento come ha sottolineato più volte il premier Giorgia Meloni. La Schlein però continua ad attaccare: "Credo che Giorgia Meloni si sia chiusa nel Palazzo, non parla più con le persone se non tramite i social e ogni volta cerca di incolpare qualcuno. Ma dopo due anni sarebbe bene si assumesse alcune responsabilità. Stanno tagliando sanità e il sociale ed è sempre colpa di quelli che c’erano prima. Stanno per aumentare le accise sul diesel nonostante fosse la stessa che si faceva i video davanti al benzinaio promettendo di abbassare tutte le accise e poi incolpano l’Europa. Adesso hanno fatto un accordo con l’Albania che non sta in piedi dal punto di vista giuridico e politico. A nostro avviso è inumano perché viola i diritti fondamentali delle persone". Insomma, la solita solfa, con tanto di autogol sulla sanità.