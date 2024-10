PiazzaPulita, sondaggio-Mannheimer: "FdI, crescita costante". Le cifre

26 ottobre 2024 a

"Lieve ma costante crescita di FdI": Renato Mannheimer, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha illustrato il sondaggio di Eumetra, che vede al primo posto il partito di Giorgia Meloni, oggi al 29,7%, su dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa. Al secondo posto c'è il Pd di Elly Schlein, che sale dello 0,1 e si porta al 22,9%. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte stabile all'11,3%. "Va bene nonostante i grandi conflitti interni", ha commentato il sondaggista riferendosi alla rottura tra il leader e il garante Beppe Grillo.

Dopo i grillini, ci sono Forza Italia di Antonio Tajani al 9,2%, in crescita dello 0,1; e la Lega di Matteo Salvini all'8,7%, pure in crescita dello 0,1. Tutto il centrodestra, quindi, si mostra in ottima salute. In fondo alla classifica ci sono Alleanza Verdi-Sinistra, stabile al 6,6%, e poi Azione di Carlo Calenda al 2,6% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,1%, entrambi in calo dello 0,1. "Azione e Iv diminuiscono di poco ma c'è una continua contrazione di questo centro", ha spiegato Mannheimer. Infine ecco +Europa all'1,9% (+0,1) e Noi moderati all'1% (-0,1).

Agli intervistati, poi, è stato chiesto se il governo abbia mantenuto le sue promesse elettorali. Il 61,7% ha risposto di no, il 32,9 ha risposto di sì, mentre non ha saputo rispondere il 5,4%. "In generale - ha sottolineato il sondaggista - quelli con lo status più basso sono contro il governo, il 66% tra costoro dice che non le ha mantenute". "Quindi sono i ceti popolari che sono più severi col governo", ha puntualizzato Formigli. E Mannheimer ha aggiunto: "Tra gli indecisi e gli astenuti, il 70% dice che il governo non ha mantenuto le promesse". Sulla missione Albania, invece, l'opinione pubblica risulta praticamente spaccata a metà. Il 36,4% sta col governo; il 35,8% con i giudici; indeciso il 27,8. A tal proposito Mannheimer ha detto: "C'è una grande differenza politica, stanno con il governo gli elettori del centrodestra". Infine, il gradimento del governo Meloni: i voti negativi, da 1 a 5, li ha dati il 56,1%; quelli positivi, da 6 a 10, il 43,9%.

